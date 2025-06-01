بيراميدز يتقدم على صن داونز بالشوط الأول و45 دقيقة تفصله عن الأميرة السمراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 09:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، التي تجمعهما حاليا باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق السماوى بهدف سجله فيستون ماييلى.

نجح فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك صن داونز، بالدقيقة 24 بعد خطأ من كيكانا مدافع الفريق الجنوب أفريقي، وبعد الهدف كثف صن داونز الهجوم بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن بيراميدز نجح فى السيطرة على مجريات المباراة.

وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، كاد يسجل موداو هدف التعادل لصن داونز، إلا أن أحمد الشناوى تألق فى الحفاظ على نظافة شباكه.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1 – 1، ليقترب بيراميدز من معانقة الأميرة السمراء.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالى: حراسة المرمى: ويليامز، خط الدفاع: ليبوسا ، كيكانا، موداو، موديبا، خط الوسط: موكوينا، أليندي، أدامز، خط الهجوم: ريبيرو، ماثيوس، راينرس.