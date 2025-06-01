الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد المهندس عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو العقارية، أن مشروع “چريان” يعتبر من المشروعات الحيوية التي ستلعب دورًا مؤثرًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، إلى جانب مساهمته في تعزيز تصدير العقارات إلى الأسواق الخارجية وزيادة أعداد السياح الوافدين للبلاد. وأوضح سليمان أن المخطط الرئيسي للمشروع يتضمن تشييد نحو 35 ألف وحدة سكنية، مما يجعله من أكبر المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات في المنطقة.

الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو يؤكد أن مشروع چريان يحقق جودة حياة أفضل للمواطن

وأشار سليمان، خلال مؤتمر الإعلان الرسمي عن إطلاق “چريان” والذي عُقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء كورنيش يُتوقع أن يكون الأكبر بمصر، بل وأكبر من كورنيش مدينة الإسكندرية الشهير. ولفت إلى أن تصميم الكورنيش جاء ليضاهي المعايير العالمية ويمنح رواده تجربة فريدة تجمع بين المساحات المفتوحة والمرافق الترفيهية والخدمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لماونتن فيو أن المنطقة المخصصة للمشروع ستشهد تواجداً كثيفاً للمساحات الخضراء، ما يسهم في تحسين جودة الهواء ويخلق بيئة أكثر نقاءً، تضمن للسكان والزوار نمط حياة صحي ومستدام. كما شدد على أن المشروع يولي أهمية كبرى لمفاهيم جودة الحياة، حيث يستهدف توفير بيئة حضرية عصرية متكاملة تجمع بين السكن الفاخر والمساحات الطبيعية والخدمات المتنوعة.

من جانبه، صرح ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، أن “چريان” يعد مشروعًا استراتيجيًا سيعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. وأبرز منصور أن المشروع ليس مجرد تجمع سكني أو عقاري، بل واجهة سياحية متكاملة ستضيف بعدًا حضاريًا وسياحيًا للعاصمة الإدارية الجديدة ولمصر ككل. وأكد أن رؤية شركة بالم هيلز في تنفيذ المشروع ترتكز بشكل أساسي على مفاهيم الاستدامة والمحافظة على البيئة، حيث تسعى الشركة إلى دمج الحلول الذكية والممارسات الصديقة للبيئة في كافة مراحل التصميم والبناء.

وكشف منصور أن الشركة تدير بالفعل سبعة فنادق في مواقع مختلفة بمصر، وأن خططها تتضمن إنشاء فندق جديد داخل مشروع “چريان”. وأشار إلى أن إضافة الفندق ستعزز من تجربة الزوار، كما ستسهم في خلق فرص العمل وتنشيط القطاع السياحي المحلي.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيات التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ مشروع “چريان”. وتم التوقيع خلال فعالية رسمية استضافها مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استُعرض خلالها تفاصيل المخطط العام للمشروع وخطط التنفيذ المستقبلية. ويعكس هذا التعاون بين الدولة والقطاع الخاص الرؤية المشتركة لدفع الاستثمار العقاري وتنمية المجتمعات العمرانية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ويُتوقع أن يشكل مشروع “چريان” نقطة جذب جديدة للسكان والمستثمرين والسياح، في ظل تكامله مع جهود الدولة لتطوير مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير أنماط حياة عصرية ومتنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات. كما يؤكد المشروع على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق مشروعات طموحة تتماشى مع أهداف التنمية الشاملة في مصر.