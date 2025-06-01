الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، هيرو قادر مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وعدداً من أعضاء السفارة الأمريكية، يأتي في مقدمتهم السيد سكوت ستانفورد، المستشار السياسي، والسيد كِرتِس تشان، المدير الإقليمي لبرامج اللغة الإنجليزية. كما حضر من الجانب المصري السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الأمريكية، بالإضافة إلى الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور طارق عبد الحميد، مدير الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة.

السفيرة الأمريكية تؤكد أهمية دور مصر في دعم قيم الاعتدال وتعزيز الاستقرار الإقليمي

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المتعددة بين مصر والولايات المتحدة في عدد من المجالات الحيوية مثل الاقتصاد والتعليم والثقافة والبحث العلمي، حيث أكد الطرفان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة، وتوسيع دائرة التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من فرص التفاهم المشترك. وخلال الحوار، جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات أولوية، من ضمنها تعزيز قيم التسامح والاعتدال في المجتمع، والعمل على ترسيخ نموذج يحتذى به في التعايش واحترام التنوع الديني وصون الحريات الدينية.

وأثنت السفيرة الأمريكية على ما تبذله مصر من جهود ملموسة في دعم هذه المبادئ، مشيرة إلى التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال الفترة الماضية خاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قالت إنه يمثل قدوة في تعزيز التفاهم والسلام المجتمعي.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن تطلعه إلى أن تتحمل الولايات المتحدة دوراً أكبر في نشر القيم الإنسانية وحقوق الإنسان على نطاق أوسع، مؤكداً على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في غزة الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية تتجاوز الوصف. كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية المصرية ونظيراتها الأكاديمية والبحثية الأمريكية، بما يسهم في تحقيق أهداف إنسانية مشتركة ويعزز من نشر القيم النبيلة على مستوى العالم.

وخلال اللقاء، أعربت السفيرة هيرو قادر مصطفى عن تقديرها الكبير للمبادرات التي يقودها وزير الأوقاف في مواجهة التطرف، مؤكدة أنه سبق توليه الوزارة بسنوات وهو يعمل من أجل ترسيخ الاعتدال ومحاربة الفكر المتشدد، وهو ما تراه السفيرة بداية قوية لرسم مسار إقليمي ودولي في التصدي لظواهر العنف والتطرف. ووصفت مصر بأنها مركز الإسلام المعتدل، ولها دور محوري لا يمكن الاستغناء عنه في مواجهة الإرهاب، مشددة على أن جهود القاهرة أساسية في تحقيق الاستقرار بالمنطقة والعالم.

وأشارت السفيرة إلى زياراتها المتكررة إلى مدينة العريش بشمال سيناء، دعماً لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، ولفتت إلى أن ما يصل إلى 98% من المعونات الدولية المقدمة للقطاع تمر عبر الأراضي المصرية، وهو ما اعتبرته عملاً إنسانياً يستحق التقدير والإشادة من المجتمع الدولي.

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص مجالات العمل المشترك، والتركيز بشكل خاص على مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح وتعميق التعاون الثقافي والتعليمي، كوسيلة لبناء جسور الفهم والحوار بين الشعوب.