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الأهلي يهزم الاتحاد السكندري 64 - 59 ويتوج بدورى سوبر السلة

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الأهلي يهزم الاتحاد السكندري 64 - 59 ويتوج بدورى سوبر السلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 07:29 مساءً - فاز فريق على الاتحاد السكندرى فى نهائي دورى سوبر السلة بنتيجة 64 - 59 ليتوج بدورى السوبر هذا الموسم.

 

سيطر الأهلى على منافسات المباراة، وجاءت نتيجة الفترات كالتالى :

 

الفترة الأولى 15- 31 للأهلى.

 

الفترة الثانية 25-41 للاهلى.

 

الفترة الثالثة 40-50 للاهلى.

 

الفترة الرابعة 59-64 للاهلى.

 

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.

 

كان الاهلى توج بدورى مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندرى بينما توج الاتحاد السكندرى بكأس مصر على حساب الاهلى

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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