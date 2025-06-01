الأهلي يهزم الاتحاد السكندري 64 - 59 ويتوج بدورى سوبر السلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 07:29 مساءً - فاز فريق الأهلي على الاتحاد السكندرى فى نهائي دورى سوبر السلة بنتيجة 64 - 59 ليتوج بدورى السوبر هذا الموسم.
سيطر الأهلى على منافسات المباراة، وجاءت نتيجة الفترات كالتالى :
الفترة الأولى 15- 31 للأهلى.
الفترة الثانية 25-41 للاهلى.
الفترة الثالثة 40-50 للاهلى.
الفترة الرابعة 59-64 للاهلى.
وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.
كان الاهلى توج بدورى مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندرى بينما توج الاتحاد السكندرى بكأس مصر على حساب الاهلى