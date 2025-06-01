مدبولي: اجتماع أسبوعي لمتابعة احتفالية المتحف المصري الكبير حتى 3 يوليو المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 07:29 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة مُستجدات ترتيبات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وأحمد يوسف، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنشيط السياحى، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة المتحدة، ومحمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، المشرف العام على التجهيز لاحتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، وشريف الخولى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعدد من المسئولين.

استهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة مستجدات ترتيبات احتفالية المتحف المصرى الكبير حتى يوم 3 يوليو المٌقبل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الاجتماع يأتى فى إطار المُتابعة المُستمرة لجميع الإجراءات اللوجستية والتجهيزات الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير، بما يليق بحجم هذا الحدث العالمى المهم، وبما يعكس عراقة وتاريخ وحضارة الدولة المصرية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على تعاون وتنسيق مختلف الجهات المعنية وصولاً لتنفيذ احتفالية ضخمة لافتتاح المتحف المصرى، بصورة تعكس ليس فقط تميز هذا الصرح العالمى الكبير، ولكن أيضاً تعكس مدى التقدم والانجاز الذى حدث فى مختلف أوجه الحياة فى الدولة المصرية، وبما يليق بمكانتها الحضارية العريقة أمام العالم أجمع.

وخلال الاجتماع، استعرض السفير ياسر شعبان، خطوات إرسال الدعوات للمدعوين من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار المسئولين ورؤساء الشركات، وكذا موقف من تم تأكيد حضورهم، مُضيفاً أنه تتم المتابعة مع البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم فى هذا الشأن.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من الترتيبات والاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، وكذا مُتابعة الترتيبات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف وغيرها من الأمور اللوجستية بداية من المطارات، والفنادق، والطرق، وصولاً إلى مقر الاحتفالية، فضلاً عما تتضمنه الأجندة من الاحتفالات والفقرات المقترحة على مدار الأيام الثلاثة للاحتفالية.