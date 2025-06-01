الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب المتابعون خلال الساعات القليلة القادمة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمراسم توقيع عقود مشروع چيريان، الذي يأتي تتويجًا لتعاون جديد بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دور الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة الحدث داخل مقر مجلس الوزراء، حيث سيتم، إلى جانب توقيع الاتفاقيات، الإعلان عن مختلف التفاصيل المتعلقة بالمشروع وآلياته وأهدافه المتوقعة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع چيريان بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

يشكّل مشروع چيريان واحدًا من المشروعات المهمة التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، انطلاقًا من قناعة بأهمية ترسيخ الشراكات الفعالة لقيادة قاطرة التنمية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين. ويهدف إطلاق هذا المشروع إلى ضخ استثمارات جديدة في قطاعات حيوية تدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والنمو الشامل، خاصة مع انتقال الأجهزة الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ما يمنح المشروعات المقامة هناك بعدًا استراتيجيا ونقطة انطلاق نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ الخطط القومية، إيمانًا منها بدوره المحوري في ابتكار الحلول وتطوير البنية التحتية على أسس حديثة تتواكب مع معايير الجودة العالمية. ويترقب جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي تفاصيل مشروع چيريان، والتي سيتم الكشف عنها خلال الفعالية المقامة برعاية مباشرة من رئيس الوزراء، وسط حضور ممثلين عن مؤسسات حكومية وأخرى من القطاع الخاص وممثلي وسائل الإعلام.

وتعد الشراكة التي سينطلق بها مشروع چيريان نقلة نوعية من شأنها دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف القطاعات وتوفير فرص استثمارية جديدة. كما تبرز هذه الخطوة حرص الدولة على توسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات قومية، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز متكامل للأعمال والاستثمار.

وقد أوضح مسؤولون معنيون أن مراسم توقيع عقود المشروع ستشهد أيضًا عرضًا تفصيليًا لمكونات چيريان وخطة العمل المتوقعة، إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الشركاء لتحقيقها من خلال هذا التعاون، مؤكدين أن المشروع سيحظى بدعم كبير من مختلف أجهزة الدولة كي يحقق أهدافه المرجوة. ومن المنتظر أن يحقق مشروع چيريان إضافة ملموسة للمشهد الاستثماري في مصر، وأن يقدم نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود الرسمية مع مبادرات القطاع الخاص، خاصة في ظل التوجه الحكومي لتهيئة مناخ استثماري جاذب وميسر.

ومن هذا المنطلق، يواصل مجلس الوزراء المصري جهوده في فتح آفاق جديدة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تطوير البنية الأساسية والخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وفق أفضل التجارب الدولية. ويأتي تنفيذ المشروع الجديد تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للمستقبل، التي تضع الشراكة الفاعلة في مقدمة أولوياتها لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص واعدة للأعمال والاستثمار.