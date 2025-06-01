الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وزيرة التنمية المحلية تلتقي وزير التنمية الإدارية الأسبق

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية ، بالدكتور أحمد درويش خلال زيارته للوزارة ، مشيدة بالخبرات والتجارب الناجحة له فى العديد من مجالات العمل التى تولها سواء فى التنمية الإدارية والحوكمة والتنمية الاقتصادية والبنية المعلوماتية .

وأشاد وزير الدولة للتنمية الادارية الأسبق بجهود د.منال عوض خلال الفترة الماضية فيما يخص مجالات بناء القدرات للكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات فى إطار خطة الدولة للميكنة والتحول الرقمى وكذا الزيارات التفقدية المفاجئة التى قامت بها مؤخراً فى عدد من المراكز التكنولوجية لمتابعة مستوي تقديم الخدمات للمواطنين فى الملفات التى تمس حياتهم اليومية بالإدارة المحلية .

وشهد اللقاء استعراض عدد من برامج وملفات عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية وكيفية تحسين حياة المواطنين والاستثمار فى رأس المال البشري بالمحافظات والتوسع فى التحول الرقمى ودفع جهود التنمية ، ومواجهة بعض التحديات والقضايا الحيوية التى تواجه عمل الإدارة المحلية

كما تطرق اللقاء إلى بحث عدد من مجالات عمل برنامج الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية المنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لوضع عدد من الاستراتيجيات والتشريعات التى تساهم فى تسريع العمل فى ملفات الإدارة المحلية بما يحقق رؤية مصر 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة .