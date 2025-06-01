الرياض - كتبت رنا صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم بمقر الوزارة، بقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطط العمل ومناقشة الاستراتيجية المقبلة للوزارة خلال الفترة القادمة، والاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بقيادات الوزارة لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة والاستعدادات لعيد الأضحى

واستعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أبرز الملفات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وتيرة الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء بما يواكب تطلعات الشباب المصري في مختلف المحافظات.

كما ناقش الاجتماع خطة الأنشطة الصيفية بالمراكز الشبابية، وتكثيف البرامج التي تستهدف تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم للمبادرات الشبابية والمشروعات القومية في مجال الرياضة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ البرامج والمبادرات المخططة، مع التأكيد على متابعة دورية لتحقيق مؤشرات النجاح.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن جميع المنشآت الشبابية والرياضية ستكون مفتوحة مجانًا أمام المواطنين والأسر خلال أيام عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور هذه المنشآت كمراكز خدمة مجتمعية.

وأوضح “صبحي” أن الوزارة تستهدف رسم البهجة على وجوه الأطفال والشباب، من خلال تنظيم أيام ترفيهية تتضمن ألعابًا وهدايا للأطفال، وفعاليات رياضية وفنية تناسب مختلف الأعمار.