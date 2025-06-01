السيدة انتصار السيسى تشكر الهلال الأحمر المصرى على استجابته الإنسانية السريعة خلال عاصفة الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 05:27 مساءً - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بكل التقدير والامتنان للهلال الأحمر المصري على استجابته الإنسانية السريعة وجهوده العظيمة خلال العاصفة التي شهدتها محافظة الإسكندرية.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"لقد أثبتم أن الإنسانية لا تعرف حدودًا، وأن العطاء وقت الشدة هو أسمى صور المسؤولية.. دوركم المشرف محل فخر واعتزاز لنا جميعًا.. كل الدعم لكم، ولكل يد ممدودة بالخير، الهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent".