السيدة انتصار السيسي تشيد باستجابة الهلال الأحمر المصري السريعة خلال عاصفة الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن خالص تقديرها وامتنانها للهلال الأحمر المصري على استجابته الإنسانية السريعة وجهوده الكبيرة في مواجهة تداعيات العاصفة التي ضربت محافظة الإسكندرية مؤخرًا.

تقدير لدور الهلال الأحمر المصري في الأزمات

وأكدت السيدة انتصار السيسي، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الهلال الأحمر المصري أظهر روح العطاء والمسؤولية في وقت الأزمات، مشيرة إلى أن استجابته السريعة خلال العاصفة عكست أسمى معاني الإنسانية والتكاتف الوطني.

وقالت قرينة الرئيس: "لقد أثبتم أن الإنسانية لا تعرف حدودًا، وأن العطاء وقت الشدة هو أسمى صور المسؤولية.. دوركم المشرف محل فخر واعتزاز لنا جميعًا.. كل الدعم لكم، ولكل يد ممدودة بالخير، الهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent".

جهود الهلال الأحمر المصري خلال عاصفة الإسكندرية

وكان الهلال الأحمر المصري قد بادر بتنفيذ تدخلات سريعة لمواجهة آثار العاصفة التي اجتاحت الإسكندرية، حيث تم تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين المتضررين، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.