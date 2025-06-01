نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "چريان".. مدينة مستدامة جديدة تمتد على مساحة 1600 فدان بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود تنفيذ مشروع "چريان" بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، في فعالية عقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات التنموية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير مجتمعات عمرانية حديثة تواكب خطط الدولة في التوسع العمراني المتكامل.

"چريان".. مشروع مستمد من روح النيل

كشف مدير مشروع "چريان" عن أن اختيار اسم المشروع جاء مستوحى من جريان نهر النيل، بما يعكس مفهوم الاستدامة والحياة المتجددة التي يمثلها النهر لمصر.

وأوضح أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية تبلغ 1600 فدان، منها 325 فدانًا مخصصة لمساحة النيل داخل المشروع، ما يمنح المشروع بعدًا بيئيًا وجماليًا فريدًا.

تكامل مع مشروع الدلتا الجديدة

أشار مدير المشروع إلى أن "چريان" يأتي متكاملًا مع مشروع "الدلتا الجديدة"، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية في آن واحد، ويعكس رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب.

مشروع مشترك بين الدولة والقطاع الخاص

يعد مشروع "چريان" نموذجًا عمليًا لتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والمشروعات المستدامة.

مدينة متكاملة ومستدامة

يهدف مشروع "چريان" إلى إقامة مدينة متكاملة ومستدامة تعتمد على أسس التصميم الذكي واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويتضمن المشروع إنشاء مناطق سكنية وتجارية وترفيهية، إلى جانب مساحات خضراء ومسطحات مائية، مما يوفر بيئة صحية ومثالية للعيش والعمل.