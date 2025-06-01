نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025: حار على أغلب الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 25 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين 2 يونيو 2025، طقس حار على معظم المناطق، حيث سيكون حارًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية على بعض الطرق

كما تتوقع الهيئة نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

فرص لسقوط أمطار

توقعات الطقس تشير إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما سيكون هناك أجواء غائمة جزئيًا في بعض المناطق، مع نشاط رياح في القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 31 درجة، الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 27 درجة، الصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 25 درجة، الصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 35 درجة، الصغرى 22 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة، الصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 38 درجة، الصغرى 23 درجة.