نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العمل يعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 إلى 9 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، أن إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص ستبدأ من يوم الخميس 5 يونيو وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025.

ستكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على ضرورة منح الإجازة أو التشغيل خلال تلك الفترة وفقًا للمادة (52) من قانون العمل، بما يضمن استمرارية العمل في الحالات الضرورية.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة العمل على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية عبر كافة قطاعات الدولة، بهدف تحقيق الأهداف الاجتماعية والقومية من الإجازات في المناسبات والأعياد، كلما أمكن ذلك.

كتاب دوري بشأن الإجازة

وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا يوضح تفاصيل الإجازة الرسمية المدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى، ويشمل الكتاب ضرورة نشر الأحكام المقررة في مواقع العمل والإنتاج، والتأكيد على رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل على تنفيذ تلك الأحكام.

إجازة رسمية للعاملين في كافة القطاعات

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 قد نص على اعتبار الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت، وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

تهنئة وزير العمل

وتقدم وزير العمل محمد جبران بأسمى التهاني إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يُعيد الله العيد على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.