نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حقك تعرف".. الكاتب الصحفي عادل حمودة يطلق قناته الرسمية على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الكاتب الصحفي عادل حمودة قناته الرسمية على يوتيوب تحت اسم "حقك تعرف مع عادل حمودة"، حيث يقدم من خلالها تحليلات لأهم القضايا والأسرار التي تشغل الرأي العام المصري والعربي بأسلوبه المميز. بدأ البرنامج بعرض حلقتين رئيسيتين: الأولى تناولت الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، والثانية سلطت الضوء على حياة الدكتورة نوال الدجوي.

أعلن حمودة عن إطلاق القناة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر، حيث حظيت بترحيب واسع ووصف بأنها قناة صاحب القلم الحر والرؤية الثاقبة.

برنامج الكاتب الصحفي عادل حمودة على يوتيوب

وتناولت الحلقة الأولى من برنامج "حقك تعرف مع عادل حمودة" قصة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي وصفه حمودة بأنه "الجاسوس رقم 1 في إسرائيل" وأهم عميل صنعته "الموساد".

وكشف البرنامج كيف أطلقت إسرائيل حملة سياسية وإعلامية عالمية للإفراج عنه بعد اعتقاله، حيث كانت مستعدة لدفع مليون دولار كعربون (رقم ضخم عام 1965) والإفراج عن جميع الجواسيس السوريين في سجونها، إلا أن السلطات السورية أصرت على إعدامه.

أما الحلقة الثانية فركزت على سيرة الدكتورة نوال الدجوي، والتي أحدثت ضجة في الفترة الأخيرة بقضايا الميراث بين أحفادها، حيث استعرض حمودة بداياتها المبكرة في تأسيس أول مدرسة خاصة للغات في مصر بعمر 21 عامًا فقط. سلط الضوء على دور والدها الأكاديمي (أستاذ فلسفة وعلم نفس ثم وكيل وزارة المعارف)، وكيف حصلت على موافقة شخصية من الرئيس جمال عبد الناصر لفتح أول حساب بنكي بالدولار لمؤسستها التعليمية، في وقت كان يؤمم فيه التعليم والشركات.

يُذكر أن البرنامج يقدم محتوىً يستند إلى معلومات دقيقة لتحليل القضايا المطروحة.

ويمكنكم متابعة قناة عادل حمودة من هنا.

