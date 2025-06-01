نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تأسيس تحالف مشترك بين "المقاولون العرب" و"CSCEC" الصينية لتنفيذ مشروعات في مصر وإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة المقاولون العرب والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية "CSCEC"، وذلك بهدف تأسيس تحالف مشترك لتنفيذ مشروعات ضخمة داخل مصر وفي القارة الأفريقية.

يأتي هذا التوقيع في إطار جهود تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين في العديد من المجالات التنموية، ودعم الشراكة المتنامية بين البلدين خلال الفترة الحالية.

تفاصيل توقيع البروتوكول بحضور مسؤولين بارزين

وقع البروتوكول من الجانب المصري المهندس حسن مصطفى كامل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومن الجانب الصيني تشانج واي كاي، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية بمصر، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس هشام شتا، رئيس شركة "انكوم" وكيل الشركة الصينية في مصر، والمهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

تعزيز العلاقات المصرية الصينية في قطاع البناء والتشييد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية خلال الفترة الحالية، وما يترتب عليه من تعاون مثمر في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات، مشيرًا إلى أن التحالف الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من المصالح المشتركة والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية داخل مصر وخارجها.

نتائج زيارة وفد الإسكان إلى الصين

من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن هذا التعاون يأتي تتويجًا للزيارة الناجحة التي قام بها مؤخرًا إلى الصين، والتي شملت عدة لقاءات مع المسؤولين الصينيين، وتم خلالها طرح فكرة التعاون بين شركة "CSCEC"، إحدى أكبر الكيانات العالمية في مجال الإنشاءات، وشركة المقاولون العرب، ذراع الدولة المصرية القوي في قطاع التشييد والبناء، والتي تمتلك خبرات طويلة وسجلًا حافلًا بالإنجازات في مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية.

آفاق التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات عملاقة

أوضح وزير الإسكان أن التعاون مع الشركة الصينية لاقى ترحيبًا كبيرًا من الجانب الصيني، حيث تم الاتفاق على تأسيس تحالف مشترك قوي لتنفيذ مشروعات عملاقة داخل مصر والقارة الأفريقية، إلى جانب فتح مجالات تعاون جديدة بين الشركتين، بما يعزز من فرص التوسع والانتشار في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى الشركتين.

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن التحالف بين "المقاولون العرب" و"CSCEC" الصينية يعد فرصة استراتيجية كبيرة للانتشار في القارة الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الجانبين والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في دعم الشراكات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.