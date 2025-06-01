نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف معاشات يونيو 2025 اليوم بجميع أنحاء الجمهورية.. وتيسيرات جديدة لأصحاب المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، صرف معاشات شهر يونيو في جميع أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات وتيسير حصولهم على مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات للفئات المستحقة، وضمان انتظام عملية الصرف الشهرية دون معوقات.

منافذ الصرف موزعة بالمحافظات المختلفة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف المعاشات يتم من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ومكاتب البريد، والبنوك، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للهيئة، وذلك لتخفيف الضغط على مكاتب الصرف وضمان تقديم خدمة سريعة وآمنة لأصحاب المعاشات.

كما ناشدت الهيئة المواطنين باتباع التعليمات والإجراءات التنظيمية لتفادي التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، مشددة على أن الهيئة تواصل تقديم الدعم الكامل لضمان حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بسهولة وفي التوقيتات المحددة.

الرعاية الاجتماعية ضمن قانون التأمينات الجديد

وفي سياق متصل، أشار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إلى تخصيص باب كامل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، يتضمن مجموعة من الخدمات والتيسيرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة هذه الفئة، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن حياة كريمة ومستقرة.

خدمات وتيسيرات لأصحاب المعاشات

تضمنت الخدمات التي نص عليها باب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في القانون، مجموعة من التيسيرات والتخفيضات التي تشمل: