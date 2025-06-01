نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.. الركاب يستقلونه مجانًا في أول يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة النقل، اليوم الأحد 1 يونيو 2025، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، حيث استقبلت الحافلات الركاب مجانًا في أول أيام التشغيل. وشهد المشروع إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين حرصوا على تجربة الأتوبيسات الجديدة التي تعمل بالكهرباء وتُسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

14 محطة لخدمة الركاب

وأعلنت وزارة النقل في بيان رسمي أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كيلومترًا، وتشمل 14 محطة، هي:

محطة عدلي منصور (محطة غير نمطية)

محطتا بهتيم وأكاديمية الشرطة (كوبرى مشاه)

11 محطة سطحية بنفق مشاه وهي: الإسكندرية الزراعي، العقيد أحمد عبد الرحيم، شبرا بنها، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم العرابي، السلام، وطريق السويس.

تفاصيل محطات المرحلة الأولى

أوضحت الوزارة أن كل محطة تخدم مناطق محددة، حيث تُسهل حركة المواطنين وتربط المناطق الحيوية على الطريق الدائري.

محطة الإسكندرية الزراعي تخدم القادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة،

ومحطة العقيد أحمد عبد الرحيم تخدم منطقة الشرقاوية والقرى التابعة مثل ميت حلفا وميت نما،

بينما تخدم محطة المرج الجديدة ومحور المرج-الخانكة، وتتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو.

محطة عدلي منصور تتصل بخدمات المترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، بالإضافة إلى منطقة عدلي منصور والعبور وجسر السويس.

مشروع حضاري صديق للبيئة

أكدت وزارة النقل أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT يُمثل نقلة نوعية في منظومة النقل العام بمصر، حيث يُعد وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، تساهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتقليل الازدحام المروري، وتحقيق السيولة والانضباط على الطريق الدائري.

كما يُسهم المشروع في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي، خاصة مع توفير أعلى مستويات الخدمة من خلال الأتوبيسات الكهربائية المكيفة بسعة 66 راكبًا، والتي تعادل 5 سيارات ميكروباص.

تفاصيل التشغيل والتصنيع المحلي

أوضحت الوزارة أن زمن التقاطر بين الأتوبيسات سيكون 3 دقائق، ليصل إلى دقيقة ونصف خلال أوقات الذروة، بما يعادل 20 أتوبيسًا في الساعة. ومن المخطط تشغيل 100 أتوبيس كهربائي خلال المرحلتين الأولى والثانية، بسعة 3200 راكب في الساعة في الاتجاهين.

وتم تصنيع هذه الأتوبيسات بالكامل في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعات المحلية وعدم استيراد الأتوبيسات من الخارج، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

المشروع في أرقام

يُذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى يبلغ طوله الإجمالي 113 كيلومترًا، ويشمل 48 محطة بالإضافة إلى مواقف ومحطات شحن رئيسية وفرعية. ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى (14 محطة): من الإسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة،

المرحلة الثانية (21 محطة): من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم، وتشمل 3 محطات على محور المريوطية (الهرم - الملك فيصل - ترسا) ومحطة المتحف المصري الكبير،

المرحلة الثالثة (13 محطة): من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي، بعد توسعة الطريق في هذه المنطقة.

دعم للربط بين شرق وغرب العاصمة

يساهم المشروع في ربط شرق العاصمة بغربها، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال وسيلة نقل جماعي حديثة وآمنة ونظيفة، تتكامل مع مترو الأنفاق (الخط الأول بمحطتي الزهراء والمرج، والخط الثالث بمحطتي عدلي منصور وإمبابة)، والقطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة عدلي منصور، بما يعزز منظومة النقل المتكاملة في مصر.

تدريب السائقين والتشغيل التجريبي

أكدت وزارة النقل أنها انتهت من تدريب جميع سائقي الأتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسارات وأماكن التوقف، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للركاب، مع تشغيل المشروع بشكل تدريجي لضمان سلامة التشغيل وتقديم أفضل تجربة للمستخدمين.