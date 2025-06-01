نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بدء تشغيله رسميًا.. أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وأماكن المحطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة النقل اليوم الأحد التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي السريع (BRT) في المرحلة الأولى من المشروع، حيث شهدت المحطات إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

يُعتبر مشروع الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في نظام النقل الجماعي في مصر، ويهدف إلى تحسين جودة النقل العام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل المشروع

يمتد المشروع على طول 35 كم من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة، ويضم 14 محطة في المرحلة الأولى. المشروع بشكل عام يمتد على 113 كم ويشمل 48 محطة في ثلاث مراحل.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي:

حتى 4 محطات: 5 جنيهات

حتى 9 محطات: 10 جنيهات

حتى 14 محطة (المرحلة الكاملة): 15 جنيهًا

التوجيهات والنصائح للمواطنين:

مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي، وجهت وزارة النقل عدة نصائح للمواطنين لتفادي السلوكيات السلبية التي قد تؤثر على سلامة النقل:

عدم استخدام الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي: مع وجود مخالفة مرورية للمركبات التي تسير في هذه الحارة.

العبور عبر كباري المشاة أو الأنفاق: لضمان السلامة.

عدم إلقاء القمامة على الطريق: للمحافظة على المظهر الحضاري والبيئة.

عدم السير عكس الاتجاه: على الطرق الرئيسة.

محطات الأتوبيس الترددي:

المرحلة الأولى تشمل 14 محطة رئيسية موزعة على عدة مناطق حيوية:

محطة إسكندرية الزراعي: تخدم منطقة بنها وطوخ وقليوب.

محطة العقيد أحمد عبد الرحيم: تخدم منطقة الشرقاوية.

محطة شبرا بنها: تخدم المتجهين إلى طريق شبرا بنها الحر.

محطة بهتيم: تخدم منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة.

محطة مسطرد: تخدم منطقة مسطرد وبلبيس.

محطة الخصوص: تخدم منطقة الخصوص والعزب التابعة.

محطة المرج: تتبادل الخدمة مع محطة المترو في المرج.

محطة القلج: تخدم طريق محمد نجيب.

محطة مؤسسة الزكاة: تخدم منطقة مؤسسة الزكاة وعين شمس.

محطة الفريق إبراهيم عرابي: تخدم منطقة الحرفيين.

محطة السلام: تخدم منطقة السلام واستاد السلام.

محطة عدلي منصور: تتبادل الخدمة مع محطة المترو والقطار الكهربائي.

محطة طريق السويس: تخدم طريق القاهرة/السويس.

محطة أكاديمية الشرطة: تخدم منطقة الزهراء ومدينتي نصر والتجمع الأول.

التوسعات المستقبلية:

المشروع يمتد في المستقبل ليشمل ثلاث مراحل، مع تحسينات في محطات الشحن وإضافة محطات جديدة لتحسين الخدمة وتوسيع نطاق التغطية.