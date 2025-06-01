نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير العراق في القاهرة يستقبل سفير تشيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل سعادة السفير د. قحطان الجنابي، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير روبرتو ألبرت، سفير جمهورية تشيلي في القاهرة، والسفير غير المقيم لدى جمهورية العراق، وذلك في مقر السفارة العراقية بتاريخ 1/6/2025.

شهد اللقاء ترحيبًا بالسفير ألبرت، وبحثًا للعلاقات الثنائية بين العراق وتشيلي وسبل تطويرها في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأعرب السفير الجنابي عن تقدير العراق لموقف تشيلي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ولقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.



