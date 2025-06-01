رئيس بعثة القرعة: اكتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 04:30 مساءً - أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية اكتمال تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وقال إن التفويج تم بعد ان قضى حُجّاج القرعة عدة ايام في رحاب المدينة المنوّرة، استمتعوا خلالها بأداء الصلوات في المسجد النبوي الشريف وزيارة الروضة الشريفة.

وأوضح انه تم نقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بحافلات حديثة مزودة باجهزة جي بي إس فيما تم نقل حقائبهم مسبقًا إلى مقار إقامتهم في مكة، لتوفير الراحة لهم خلال التنقل.

وأشار إلى انه تم تنظيم احتفالات لاستقبال الحجاج و الترحيب بهم وتوزيع الهدايا عليهم وسط سعادة كبيرة منهم بهذة الحفاوة .

من جانبهم أعرب الحجاج عن ارتياحهم لما لمسوه من تنظيم وخدمات متميزة قدمتها بعثة وزارة الداخلية، التي حرصت على توفير كل سبل الراحة لضمان أداء المناسك في يسر وأمان.

وتحرص بعثة حج القرعة على تنفيذ منظومة تيسيرات وخدمات متكاملة طوال فترة أداء المناسك للحفاظ على راحة الحجاج وتيسير تنقلاتهم وتمكينهم من أداء شعائرهم فى سهوله ويسر.