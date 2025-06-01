حملات أمنية لضبط جالبي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في أسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 03:34 مساءً - فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (3 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (663) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 14 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. (3 فرد خرطوش) بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.