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الزراعة يوجه الأجهزة المعنية بالتدخل العاجل والسريع لمساعدة المزارعين المتضررين من الأمطار

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الزراعة يوجه الأجهزة المعنية بالتدخل العاجل والسريع لمساعدة المزارعين المتضررين من الأمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 03:34 مساءً - وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة المعنية بالوزارة: قطاع الزراعة الآلية، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بالتدخل العاجل والسريع لعلاج المشكلات وتقديم المساعدة للمزارعين المتضررين جراء الأمطار الغزيرة بالإسكندرية وباقي المحافظات التي وقع بها أمطار أو سيول.

 

 

يأتي ذلك وفقا لما تم رصده من تقارير للمتابعة وبلاغات وشكاوى وردت للوزارة من تضرر بعض المزارعين والزراعات، جراء هطول الأمطار الغزيرة.

 

 

وشدد الوزير على تشكيل لجان عاجلة وسريعة لتنفيذ أعمال المعاينات على أرض الواقع، والتدخل السريع من خلال معدات وآلات الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الآراضي، وقطاع الزراعة الآلية، لسحب المياه، بالتنسيق مع المحافظات المعنية وأجهزتها المختلفة، لرفع الضرر عن المزارعين فورا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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