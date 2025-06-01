الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أشخاص على صاحب محل في الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 يونيو 2025 03:34 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالدلوف إلى أحد المحال والتعدى بالضرب على آخر بمحل عمله بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم بالنشر (مالك محل بيع أدوية بيطرية "بدون ترخيص" مصاب بسحجات - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) وبسؤاله قرر بتضرره من (4 أشخاص – مقيمين بذات المركز) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، وذلك لخلافات الجيرة ولهو الأطفال وتم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وكذا القائم بالنشر لإدارته محل بدون ترخيص.