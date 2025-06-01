نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025 لأصحاب البطاقات التموينية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو 2025، وذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة المنتشرة في جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق الحر.

صرف السلع التموينية وفق الدعم المخصص

أكدت وزارة التموين أن صرف السلع يتم بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية، بما يضمن حصول كل أسرة على احتياجاتها الأساسية من السلع المدعمة التي تشمل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، وغيرها من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.

وشددت الوزارة على أن عملية الصرف مستمرة وفق خطة منظمة لضمان انتظام توافر السلع وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم التموينية دون تأخير أو معوقات.

المخزون الاستراتيجي يكفي لفترات طويلة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة، يكفي لفترات طويلة وفقًا للتعاقدات المبرمة مع الموردين والشركات، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر ودون انقطاع.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها بصفة مستمرة لضمان استقرار الأسواق.

منافذ التموين مستمرة في تقديم الخدمات

تواصل منافذ التموين، بما فيها المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، تقديم خدماتها للمواطنين من خلال طرح السلع التموينية المدعمة بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك ضمن جهود وزارة التموين لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بشكل دائم ومنتظم.

وأكدت وزارة التموين أنها ستواصل العمل على توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار لتحقيق التوازن في الأسواق وتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، بما يعزز من جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.