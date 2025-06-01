نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبسولات نوم فندقية بصالات مطار القاهرة لتوفير الراحة والخصوصية للمسافرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة لتحسين تجربة السفر وتقديم خدمات متميزة للمسافرين، أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن توفير خدمة "كبسولات النوم" داخل صالات مطار القاهرة الدولي، بهدف توفير الراحة والخصوصية للمسافرين، خاصةً لمن يواجهون فترات انتظار طويلة أو رحلات ترانزيت ممتدة.

خدمة مبتكرة لضمان الراحة أثناء السفر

أوضحت شركة ميناء القاهرة الجوي أن كبسولات النوم الجديدة عبارة عن وحدات صغيرة مغلقة ومكيفة، عازلة للصوت، صُممت خصيصًا لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمسافرين، تسمح لهم بالاسترخاء أو النوم لفترات قصيرة داخل المطار.



ويمكن للمسافرين الحجز المباشر للكبسولات عند الوصول للمطار، مما يجعل الخدمة سهلة الوصول وملائمة للجميع.

تجهيزات متطورة لضمان أفضل تجربة للمستخدمين

تتميز كبسولات النوم بتوفير خصوصية تامة للمستخدمين، حيث تم تجهيزها بمجموعة من المميزات والخدمات، أبرزها:

إضاءة قابلة للتعديل حسب رغبة المستخدم.

سرير مريح بمفروشات معقمة يتم تغييرها وتنظيفها وتعقيمها بعد كل استخدام.

خدمة Wi-Fi مجانية لتلبية احتياجات المسافرين المتصلة.

شواحن USB وUSB-C لشحن الأجهزة الإلكترونية بسهولة.

أنظمة أمان متقدمة لضمان سلامة المسافرين أثناء الاستخدام.

توزيع كبسولات النوم داخل المطار

قامت إدارة مطار القاهرة الدولي بتوزيع كبسولات النوم في أماكن متفرقة داخل المطار، بما في ذلك:

مبنى الركاب رقم 1: يضم 2 كبسولة نوم و2 كبسولة فندقية.

مبنى الركاب رقم 2: يحتوي على 4 كبسولات فندقية.

مبنى الركاب رقم 3: يضم 2 كبسولة نوم و6 كبسولات فندقية.

وتتركز الكبسولات بشكل خاص في صالات الانتظار ومناطق الترانزيت، لتلبية احتياجات المسافرين في مختلف الأوقات.

خطوة لتعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مطار القاهرة الدولي لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع جودة التجربة داخل المطار، بما يعكس اهتمام إدارة المطار بتوفير بيئة سفر مريحة وآمنة وعصرية، تتماشى مع المعايير العالمية في تقديم خدمات الطيران.

وتُعد كبسولات النوم إضافة نوعية تعزز من قدرة مطار القاهرة الدولي على تلبية احتياجات الركاب المتنوعة، خاصة في ظل حركة السفر المتزايدة والاعتماد المتنامي على الرحلات الترانزيت عبر المطار.