نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر ركوب الأتوبيس الترددي بعد تشغيله رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT للجمهور، وذلك على الطريق الدائري من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة نزلة قليوب، مشيرة إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الصديق للبيئة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن الأتوبيس الترددي BRT يعتمد على نظام النقل الكهربائي المستدام، ويهدف إلى تقديم خدمة حضارية وآمنة وسريعة للمواطنين، ضمن خطة تطوير وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT

أعلنت وزارة النقل عن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT، والتي جاءت وفقًا لعدد المحطات التي يستقلها الراكب، حيث تم تحديد الأسعار كالتالي:

تذكرة 5 جنيهات للركوب حتى 4 محطات.

تذكرة 10 جنيهات للركوب حتى 9 محطات.

تذكرة 15 جنيهًا للركوب حتى 14 محطة (المرحلة الأولى بالكامل).

معلومات هامة عن المشروع