نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر ترصد امتحانات الإعدادية في يومها الثاني وتحقيقات بسبب الغش الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم الموافق 1 يونيو 2025، حيث عبّر طلاب وأولياء أمور محافظة الجيزة عن سعادتهم بامتحان مادة الجبر، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء ثلاث نقاط اعتبرها البعض صعبة ضمن أسئلة الاختيار من متعدد.

وفي محافظة القاهرة، جاء امتحان الدراسات الاجتماعية في مستوى الطالب المتوسط، لكنه اتسم بالطول، ما سبب شكاوى من ضيق الوقت.

أما طلاب محافظة القليوبية، فأشاروا إلى أن امتحان الجبر جاء سهلًا وخاليًا من التعقيد.

وفي الإسكندرية، أكد الطلاب أن امتحان مادة العلوم كان سهلًا ومباشرًا، فيما جاء امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة الغربية في متناول الطلاب، وكذلك امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة الإسماعيلية.

شهد اليوم تداول صور عبر تطبيق "تليجرام" تزعم أنها لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد توزيعها داخل اللجان، نشرتها جروبات شاومينج، مما يستدعي تدخل وزارة التربية والتعليم للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة ضد الغش الإلكتروني، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطه، سواء من الطلاب أو من ساعدهم.

ناشدت الحزاوي أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بعدم اللجوء إلى الغش حتى لا يتعرضوا لعقوبات قد تصل إلى الحرمان من الامتحانات.

اليوم هو ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في جميع محافظات الجمهورية، وقد أدى الطلاب الامتحانات وفق الجداول المعلنة في كل محافظة، وجاءت كالتالي:

القاهرة: الدراسات الاجتماعية، الكمبيوتر

الجيزة: الجبر والإحصاء، الهندسة

القليوبية: الجبر والإحصاء، الدراسات الاجتماعية

الإسكندرية: العلوم، الجبر

المنوفية: اللغة العربية، الخط والإملاء

الأقصر: الدراسات الاجتماعية، الهندسة

أسوان: الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية

المنيا: اللغة الإنجليزية، الهندسة

سوهاج: الدراسات الاجتماعية، الهندسة

الوادي الجديد: اللغة الإنجليزية، التربية الفنية

قنا: الجبر والإحصاء، الدراسات الاجتماعية

بورسعيد: اللغة العربية، الخط والإملاء

الإسماعيلية: الدراسات الاجتماعية، الجبر والإحصاء

السويس: الدراسات الاجتماعية، الهندسة

البحيرة: الدراسات الاجتماعية، الهندسة

شمال سيناء: الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية

جنوب سيناء: اللغة الإنجليزية، الجبر والإحصاء

الشرقية: الجبر والإحصاء، الدراسات الاجتماعية

الغربية: اللغة الأجنبية الأولى، الهندسة

كفر الشيخ: العلوم، الهندسة

الفيوم: العلوم، الكمبيوتر

الدقهلية: الجبر والإحصاء، الدراسات الاجتماعية

أسيوط: اللغة الإنجليزية، العلوم

البحر الأحمر: الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية

مطروح: الهندسة، التربية الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إحالة رئيس لجنة ومراقب وأحد أفراد الأمن إلى الشؤون القانونية تمهيدًا للإحالة إلى النيابة العامة والإدارية، لمخالفتهم مقتضى الواجب الوظيفي خلال سير الامتحانات.

كما تم إحالة طالبة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تأكيد المديرية على انضباط العملية الامتحانية في باقي اللجان.