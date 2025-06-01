نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تستعرض إنجازات تطوير التعليم الجامعي: 12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض مجلس الوزراء، من خلال فيديو نشره المركز الإعلامي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي، مؤكدًا أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يأتي كجزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء تعليم جامعي عصري يواكب متطلبات سوق العمل.

برامج تعليمية متطورة بمعايير عالمية

أكد الفيديو أن الدولة تبنت رؤية شاملة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، عبر إنشاء الجامعات الأهلية وفق أحدث المعايير العالمية، وتقديم برامج تعليمية متطورة تركز على الجانب التكنولوجي والتدريب العملي التطبيقي، بما يتماشى مع المناهج المطبقة في كبرى الجامعات العالمية.

وأشار إلى أن إنشاء هذه الجامعات جاء لتحقيق حلم الدولة في توفير تعليم جامعي حديث، حيث قال رئيس الوزراء في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية: "كان الحلم هو إنشاء الجامعات الأهلية، وكان التحدي الأكبر هو كيفية تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس".

دور القيادة السياسية في دعم التعليم الجامعي

شدد رئيس الوزراء على أن الفضل في تحقيق هذا الحلم يُنسب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وفر الدعم الكامل لتأسيس الجامعات الأهلية بأعلى جودة وفي وقت قياسي، ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري.

برامج دراسية حديثة وشراكات دولية

أظهر الفيديو أن الجامعات الأهلية تقدم مجموعة متنوعة من التخصصات الحديثة، منها:

الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب

هندسة الطاقة المتجددة

هندسة الميكاترونيكس

هندسة الفضاء والطيران

الفنون الرقمية

كما أشار إلى أن هذه الجامعات تعتمد على شراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات العالمية، للاستفادة من الخبرات الدولية، وتقديم تجربة تعليمية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية.

12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام المقبل

أكد الفيديو أن العام الدراسي المقبل سيشهد بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة، لتصل إجمالي الجامعات الأهلية في مصر إلى 32 جامعة، وهذه الجامعات هي:

جامعة القاهرة الأهلية

جامعة كفر الشيخ الأهلية

جامعة سوهاج الأهلية

جامعة دمنهور الأهلية

جامعة السويس الأهلية

جامعة دمياط الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية

جامعة الوادي الجديد الأهلية

جامعة الفيوم الأهلية

جامعة طنطا الأهلية

جامعة الأقصر الأهلية

جامعة مدينة السادات الأهلية

تجهيزات حديثة وبرامج تعليمية متميزة

أوضح الفيديو أن الجامعات الأهلية مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل، وتعتمد على تقنيات تكنولوجية متطورة، بما يعزز من جودة العملية التعليمية، ويسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.