نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهولة امتحان الدراسات الاجتماعية ترسم البسمة على وجوه طلاب الإعدادية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم، عقب أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، حيث وصف الطلاب الامتحان بأنه جاء سهلًا ومباشرًا دون تعقيدات.

وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم بمستوى الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة كانت في متناول الجميع. وقالت الطالبة هبة أيمن إن الامتحان جاء بسيطًا سواء في جزء الجغرافيا أو التاريخ، على عكس ما واجهوه في امتحان التيرم الأول.

وأضافت الطالبة سما إبراهيم أن خريطة الامتحان كانت عن دولة ألمانيا، كما توقع المعلمون، مؤكدة أن جميع الأسئلة جاءت واضحة وخالية من التعقيد. فيما أشار الطالب أحمد سيد إلى أن أسئلة التاريخ جاءت سهلة ومباشرة "لأول مرة" على حد وصفه.

وأدى الطلاب أيضًا امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات في الفترة الثانية من اليوم نفسه، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان انضباط اللجان وسير العملية الامتحانية بسلاسة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان رسمي، أنها انتهت من تجهيز اللجان بالكامل، واستلام أوراق الأسئلة وتوزيعها على الإدارات التعليمية، مع التشديد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأوضحت المديرية أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة، مع الاستعداد الكامل للتعامل السريع مع أي طارئ، حفاظًا على انتظام الامتحانات وسلامة الطلاب.

ويؤدي الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة وفق الجدول المعلن رسميًا، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث يؤدي الطلاب اختباراتهم في المواد الأساسية تباعًا وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.