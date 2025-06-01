الرياض - كتبت رنا صلاح - نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص بيع المبنى القديم الخاص بها في منطقة الدقي لمستثمر خليجي أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.

نفي وزارة الزراعة لشائعة بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المبنى القديم تحت إشراف ومتابعة الوزارة، أسوة بباقي المباني الحكومية التي انتقلت موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن أي تصرف يتعلق بهذه المباني يتم وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة، كما هو معمول به في جميع الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.

وأضاف البيان أن الوزارة تواصل جهودها في صيانة وتأمين هذا المبنى الذي يتميز بالطابع المعماري الفريد، لما يمثله من جزء من التراث الإداري والزراعي المصري، مؤكدًا أن الشائعات حول بيعه لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن هناك لجنة حكومية تم تشكيلها بهدف الاستغلال الأمثل للمباني القديمة الخاصة بالوزارات، وهناك توافق على أن أي مبنى في هذه المجموعة المميزة يمكن طرحه للاستغلال من خلال حق الانتفاع، وليس البيع.

كما ناشدت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والتواصل مع المصادر الرسمية قبل نشر الأخبار، حفاظًا على المصلحة العامة ولتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين.