الرياض - كتبت رنا صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأحد، صورًا يُزعم أنها نماذج من امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، وذلك أثناء أداء الطلاب للامتحان داخل اللجان.

القليوبية تؤكد: عدم صحة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية

ومن جانبها، نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية صحة تلك المعلومات، وأكدت في بيان رسمي أن الأوراق المتداولة لا صلة لها بامتحان الجبر والإحصاء الذي يجريه الطلاب حاليًا، واعتبرتها شائعات تهدف إلى إثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات بشكل مستمر، ولم يتم تسجيل أي حالات تسريب أو تصوير داخل اللجان، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أي تسريبات، وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

يمتحن اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية مادتي الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025، حيث تستمر مدة كل مادة ساعتين.

كما شهدت لجان الامتحانات عمليات تفتيش دقيقة للطلاب للتأكد من عدم اصطحابهم للهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، وذلك تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم الذي يهدف إلى منع الغش الإلكتروني وضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة.

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية يوم السبت الماضي، الموافق 31 مايو 2025، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة. ويشارك في هذه الامتحانات هذا العام 120 ألفًا و413 طالبًا وطالبة موزعين على 446 لجنة امتحانية في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة، بما في ذلك إدارات بنها، قليوب، غرب شبرا، شرق شبرا، طوخ، القناطر الخيرية، كفر شكر، شبين القناطر، الخانكة، العبور، الخصوص، وقها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم استمرار المتابعة الدقيقة لجميع اللجان بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولات لإخلال بها.