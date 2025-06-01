الرياض - كتبت رنا صلاح - محافظ الأقصر يقوم بزيارة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

جولة محافظ الأقصر على لجان امتحانات الإعدادية

جرت جولة تفقدية للمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، حيث قام بزيارة عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية.

شملت الزيارة لجنة مدرسة السلام الخاصة لغات التي تضم خمسة مدارس، ورافقه خلالها الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.

أعرب المحافظ خلال الزيارة عن اطمئنانه للطلاب حول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في الفترة الأولى، مؤكداً على أن مستوى الأسئلة يتناسب مع قدرات الطالب العادية.

كما أبرز المحافظ أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات بشكل جيد، مشيداً بالهدوء والانضباط الذي يسود اللجان.

في السياق ذاته، أكد الدكتور صفوت جارح أن طلاب الصف الثالث الإعدادي يؤدون اليوم – الأحد – امتحانات مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية. وأوضح أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع إدارات الأقصر السبع يبلغ 111 لجنة، تستقبل 18018 طالب وطالبة.