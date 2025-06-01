نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحاني الدراسات وتكنولوجيا المعلومات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، امتحان الدراسات الاجتماعية باللجنة الأولى بينما امتحان تكنولوجيا المعلومات باللجنة الثانية، في ثاني أيام انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وأمان.

وأكدت المديرية، في بيان رسمي، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان واستلام أوراق الأسئلة وتوزيعها على الإدارات التعليمية، مع التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية، وتوفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان.

وشددت المديرية على متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لمجريات الامتحانات لحظة بلحظة، مع التأكيد على سرعة التدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، لضمان أداء الطلاب للامتحان في أجواء هادئة ومنظمة.

وتتواصل امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة حتى الأربعاء المقبل، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مختلف المواد الأساسية تباعًا وفق الجدول المعلن رسميًا من مديرية التعليم.