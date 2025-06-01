نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تطرح الإصدار الثالث من دليل خطب الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لما انتهجته وزارة الأوقاف مؤخرًا في التيسير على السادة الأئمة والخطباء ودعمًا لنماء زادهم العلمي والفكري والمعرفي نقدم الإصدار الثالث من سلسلة <<زاد الأئمة والخطباء: الدليل الإرشادي لخطب الجمعة>>



هذه السلسلة التي هي عبارة عن بحث موسع يجمع الشواهد والمعاني التي يمكن للخطيب أن يديم النظر فيها طوال الأسبوع، لتعينه على الإعداد الجيد لخطبته، وإتقان تناوله للموضوع، وزيادة عمقه وأصالته، وربط نصوص الشريعة بالواقع المعيش، حتى إذا صدرت الخطبة في موعدها المعتاد يوم الأربعاء من كل الأسبوع في صورتها النهائية المركزة المختصرة، يكون الخطيب قد هضم موضوعه وخالطه وعايشه، بما يحقق استيعاب الخطبة النهائية وأداءها على النحو المأمول.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على إرشاد كل أبنائها إلى التوسع في القراءة الواعية المستوعبة لكل ميادين الحياة واهتماماتها، وامتلاك الثقافة الواسعة التي تعينهم على أداء دورهم الديني الوطني على أكمل وجه.