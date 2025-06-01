طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني الجبر والهندسة

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أحمد جودة - القاهرة - يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم الأحد امتحاني مادة الجبر والإحصاء في الفترة الأولى، يعقبه امتحان الهندسة في الفترة الثانية، وذلك في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بانتظام داخل اللجان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن الإدارات التعليمية أنهت كافة التحضيرات لاستقبال الطلاب، مع التشديد على تطبيق التعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية، ومن أبرزها حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو العاملين، وتهيئة بيئة مناسبة تتيح للطلاب أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

وشددت غرفة العمليات بديوان المديرية على ضرورة الالتزام بتوقيتات توزيع أوراق الأسئلة والإجابات، ومتابعة انتظام العمل داخل اللجان، وضمان توفير مناخ آمن ومنظم، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات الصحية لتأمين الدعم الطبي اللازم تحسبًا لأي حالات طارئة قد تظهر خلال اليوم الامتحاني.

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة قد انطلقت السبت ٣١ مايو بمادة اللغة العربية والخط، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو، ويؤديها عشرات الآلاف من الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسط متابعة ميدانية مكثفة من قيادات التعليم لضمان الالتزام بالتعليمات والإجراءات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.