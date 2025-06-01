نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هل باعت الحكومة مبنى "الزراعة" التاريخي بالدقي لمستثمر خليجي؟ الوزارة ترد: «لا نية للبيع» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الزراعة" تدعو لتحري الدقة وتجنب الشائعات حول أملاك الدولة

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجي أو لأي جهة أخرى، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

لا نية للبيع والمبنى تحت إشرافنا الكامل

وأوضحت الوزارة أن المبنى القديم لا يزال تحت الإشراف الكامل للوزارة، شأنه شأن باقي المباني الحكومية التي تم نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت أن أي قرار بشأن تلك المباني يتم وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها، وبهدف تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول الحكومية.

الصيانة والتأمين مستمران للحفاظ على الطابع التراثي للمبنى

وأكد البيان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأمين للمبنى، لما له من قيمة معمارية وتاريخية، كونه يُعد جزءًا من التراث الإداري والزراعي لمصر، مشددة على أن الحديث عن بيعه غير صحيح تمامًا.

وأشار البيان إلى وجود لجنة حكومية مختصة تدرس سبل الاستغلال الأمثل لمباني الوزارات القديمة، وأن هناك توافقًا على أن الاستغلال إن تم، سيكون بنظام حق الانتفاع فقط، وليس البيع أو التنازل.

"الزراعة" تدعو لتحري الدقة وتجنب الشائعات حول أملاك الدولة

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات، حفاظًا على المصلحة العامة وتفادي إثارة البلبلة بين المواطنين.