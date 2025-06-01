نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب الشهادة الإعدادية.. ننشر توزيع درجات امتحان اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحان مادة اللغة العربية في مختلف المحافظات، وسط حالة من التركيز والاهتمام الشديدين من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، نظرًا لأهمية المادة في رفع المجموع الكلي.

وتضمن امتحان اللغة العربية عددًا من الأسئلة المتنوعة التي تقيس مهارات الطالب في التعبير والقراءة والنصوص والنحو والإملاء والخط، وذلك وفق توزيع محدد للدرجات يعكس وزن كل فرع من فروع المادة داخل ورقة الامتحان.



وجاء توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، كالتالي:



التعبير الإبداعي: 5 درجات.

التعبير الوظيفي: 2 درجة.

القراءة من كتاب المدرسة: 4 درجات.

كتاب طموح جارية: 3 درجات.

القراءة المتحررة المحتوى: 4 درجات.

النصوص النثرية: 5 درجات.

النصوص الشعرية: 5 درجات.

النحو (السؤال السابع): 8 درجات.

الخط (السؤال الثامن): 2 درجة.

الإملاء (السؤال التاسع): 2 درجة.

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية: 40 درجة