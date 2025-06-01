نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاهرة تبدأ تصحيح امتحانات الإعدادية.. وتوجيهات على الانضباط والدقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت في محافظة القاهرة أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحان الذي افتتح به ماراثون اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وتأتي أعمال التصحيح في ظل توجيهات مشددة لضمان أعلى درجات الانضباط والدقة والعدالة في تقييم الطلاب.

وأكدت مصادر تعليمية أن غرف الكنترول استقبلت كراسات الإجابة فور انتهاء الامتحان، حيث تم فرزها وتوزيعها على لجان التصحيح المختصة، التي تضم معلمين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المادة، وذلك لضمان دقة التقييم ومطابقته للمعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وشددت مديريات التعليم على الالتزام التام بنموذج الإجابة الرسمي المعتمد، مع مراعاة التوزيع العادل للدرجات على كل جزئية من جزئيات الامتحان. كما جرى التنبيه على المصححين بعدم احتساب أي إجابة غير مطابقة للنموذج إلا إذا كانت مستوفية للشروط اللغوية والفكرية المطلوبة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشارت المصادر إلى أن التعليمات الصادرة للجان التصحيح تؤكد ضرورة التمهل وعدم التسرع في التصحيح، مع مراجعة كل ورقة إجابة بعناية أكثر من مرة قبل رصد الدرجة النهائية، ضمانًا لدقة النتائج وحقوق الطلاب.

ومن المقرر، حسب عدد من الإدارات التعليمية، أن تنتهي أعمال تصحيح اللغة العربية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تليها مباشرة عملية تصحيح المواد الأخرى وفق الجدول الزمني المعد مسبقًا، والذي يهدف إلى الانتهاء من كافة أعمال الكنترول في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني قد انطلقت، صباح اليوم، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.