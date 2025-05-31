الزمالك ثالث الدوري المثير بثنائية في فاركو (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 10:28 مساءً - حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو، بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل فى الدقيقة 26 محمد شحاتة هدف التقدم للزمالك بقذيفة من خارج منطقة الجزاء، فى مرمي محمد نديم، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع كاد شحاتة أن يسجل الهدف الثاني لولا تدخل القائم. وفى الشوط الثانى سجل محمد السيد هدف الهدف الثانى للفارس الأبيض بعد كرة عرضية "هدية" من محمود شيكابالا فى الدقيقة 59. بهذه النتيجة يختتم الزمالك الموسم فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما يأتى فاركو فى المركز السابع برصيد 32 نقطة. ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم : سيف الجزيري. ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد حمدي ومصطفى الزناري وصلاح مصدق ومحمد السيد وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف. ويضم تشكيل فاركو كلاً من: حراسة المرمى: محمد جميل نديم، خط الدفاع: باباكار - ياسين مرعي - أحمد جمال - جابر كامل، خط الوسط: وليد مصطفى - محمد فخري - محمود عماد – ياسين الملاح، خط الهجوم :عمرو ناصر - أحمد شريف. ويتواجد على مقاعد البدلاء: فارس السيد ومحمد أيمن ومحمد عز الدين وعبد الرحمن العشري وسيف العجوز وعمر رضا وأحمد فؤاد ومحمود فرحات وزهير المترجي.