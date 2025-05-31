بي اس جي ضد الإنتر.. حفل فنى مبهر قبل انطلاق نهائى أوروبا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 10:28 مساءً - أقيم حفل رائع لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2025 قبل انطلاق المباراة النهائية التى تجمع حاليا بين فريقى باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي البطولة على حساب أرسنال الإنجليزى بعد الفوز بنتيجة 2-1 فى إياب نصف النهائي، ليتأهل بمجموع 3-1 عقب حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف فى لندن.

بينما تأهل الإنتر على حساب برشلونة بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين، بعدما انتهت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بين الفريقين على ملعب "مونتجويك" بالتعادل 3-3، وفاز فى إيطاليا 4-3.

بي اس جي ضد الإنتر.. الحلم الأول

ويسعى باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي ، لتحقيق انتصار تاريخي ومنح الفريق الباريسي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، حيث إنه لم يفز باللقب نهائيًا رغم مسيرته الجيدة على مدار السنوات الفائتة.

تعد هذه المرة الثانية التي ينجح فيها باريس سان جيرمان في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سبق وأن وصل نهائي نسخة 2019 – 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويأمل لويس إنريكي مواصلة كتابة اسمه بأحرف ذهبية في عالم التدريب، بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بلقب كأس فرنسا عقب الفوز على ستاد ريمس بثلاثية نظيفة ، وقبلها التتويج بالدوري الفرنسي وكأس الأبطال، ويستهدف المدرب الإسباني استكمال الرباعية هذا الموسم عبر تحقيق لقب أبطال أوروبا.بي اس جي ضد الإنتر .. قوة إنريكي الضاربة

ويعول إنريكي كثيرًا على سرعات لاعبيه الهجومية المرعبة، ويعتمد في خطته على النجم عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان والذي ينافس بقوة على جائزة الكرة الذهبية 2025، وكذلك النجم خفيتشا كفاراتسخيليا الذي انضم إلى النادي الفرنسي خلال شهر يناير الماضي قادما من نابولي الإيطالي مقابل 70 مليون يورو.

ويعتمد مدرب باريس سان جيرمان أيضًا على النجم المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن والذي يقدم موسمًا رائعًا رفقة الفريق الفرنسي، ويأمل اللاعب التتويج باللقب الأوروبي حتى يكون أول لاعب عربي في التاريخ يتمكن من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا "مرتين"، وذلك بعدما سبق وأن توج باللقب مع ريال مدريد الإسباني موسم 2017 – 2018.الإنتر ضد بي اس جي .. الحلم الرابع

على الجانب الآخر، يسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه الإيطالى سيموني إنزاجي إلى حصد اللقب الأوروبي من أجل تعويض إخفاقه المحلي، بعد أن خسر لقب الدوري الإيطالي لمصلحة نابولي ، بالإضافة إلى منح "النيراتزوري" لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد إنتر ميلان لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، حيث توج بالبطولة في مرتين متتاليتين خلال عامي 1964، و1965، وكانت المرة الأخيرة التي توج بيها الفريق الإيطالي عام 2010 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويستهدف الإنتر إعادة الطليان إلى منصات التتويج بلقب بطولة "ذات الأذنين"، حيث إنه كان أيضًا آخر فريق إيطالي نجح في التتويج بدوري الأبطال، ولم ينجح أي فريق في تحقيق البطولة من بعده.

ويتميز إنتر ميلان بخبرته الأوروبية أمام باريس سان جيرمان، ويعتمد على صلابة خط دفاع والانضباط التكتيكي في وسط الملعب، وكذلك على الهداف المتألق لاوتارو مارتينيز الذي قاد الفريق الإيطالى في المباريات الحاسمة.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لفريق باريس سان جيرمان 923.50 مليون يورو، بينما تقدر قيمة إنتر بـ663.80 مليون يورو، بفارق يقارب 260 مليون يورو لمصلحة الفريق الفرنسي.باريس سان جيرمان ضد الطليان

والتقي باريس سان جيرمان الأندية الإيطالية 25 مرة في المسابقات الأوروبية، حيث فاز بـ 6 مباريات وتعادل 9 مرات وخسر 10 مواجهات، وسجل 27 هدفاً وتلقى 33 هدفاً بحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكانت آخر مباريات باريس سان جيرمان أمام فرق إيطالية في دور المجموعات الموسم الماضي 2023-2024، عندما فاز على ميلان بنتيجة 3-0 على بارك دي برانس، لكنه خسر 1-2 خارج أرضه.

يذكر أن نسخة دوري الأبطال 2025 كانت استثنائية بعد منافسة قوية بين 36 فريقًا بدءًا من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وصولا إلى نهائي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان ، وهي القمة التي ينتظرها جماهير الفريقين للظفر ببطولة "التشامبيونزليج" للموسم الجاري بعد إقصاء كبار القارة في مسيرة النسخة الحالية.

حفل ختام دوري أبطال أوروبا حفل ختام دوري أبطال أوروبا

جانب من الحفل جانب من الحفل

حفل دوري أبطال أوروبا حفل دوري أبطال أوروبا

حفل ختام دوري أبطال أوروبا حفل ختام دوري أبطال أوروبا