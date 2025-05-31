نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي لطريق الواحات عند تقاطعه مع طريق زويل في الاتجاه القادم من طريق الفيوم باتجاه أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن محافظة الجيزة عن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي والتي تتضمن رفع عدد (11) كمرة معدنية خاصة بكوبري زويل وذلك تحديدًا بتقاطع طريق زويل مع طريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم باتجاه مناطق أكتوبر وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتوضح محافظة الجيزة أن هذه الأعمال ستستلزم إجراء غلق كلي لطريق الواحات بالموقع المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

من يوم السبت الموافق 31 / 5 / 2025 وحتى الثلاثاء الموافق 3 / 6 / 2025، على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلات المرورية التالية:

المسار البديل الأول:

حركة المركبات القادمة من الطريق السياحي وطريق الفيوم والراغبة في السير باتجاه مناطق 6 أكتوبر، تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من أكتوبر) من خلال فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى، ثم العودة مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي المؤدي إلى مناطق 6 أكتوبر عبر فتحة أخرى مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني:

حركة المركبات القادمة من مناطق 6 أكتوبر والراغبة في الاتجاه نحو طريق الفيوم، تقوم بالدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدث أسفل كوبري زويل، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق الواحات وصولًا إلى طريق الفيوم بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال، وذلك لإرشاد المواطنين وتوعيتهم بوجود منطقة أعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة على امتداد مسار التحويلة بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.