إيمان عوف: يجب أن يكون كارنيه نقابة الصحفيين هو تصريح التصوير في الشارع

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أحمد جودة - القاهرة - قالت إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية طالبت خلال المؤتمر العام السادس، أن يكون كارنيه النقابة هو تصريح مزاولة المهنة والتصوير في الشارع، وليس مواد تقيد العمل الصحفي والتصوير.

وأضافت خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقابة تحتاج للعمل على ميثاق الشرف الصحفي، وأن تشارك الجمعية العمومية في تعديل المادة رقم 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، من خلال إطلاق حملة تدوين، يتحدث من خلالها الزملاء عن تأثير هذه المادة على تقييد وتعطيل عملهم، بالإضافة إلى تنظيم الندوات.