وزير الري: صيانة قناطر أسيوط أولوية لضمان سلامة واحدة من أكبر منشآت النيل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن صيانة قناطر أسيوط الجديدة تمثل أولوية قصوى للحفاظ على كفاءة تشغيلها وضمان سلامة واحدة من أكبر المنشآت المائية على نهر النيل، مشيرًا إلى أن القنطرة تخدم نحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بصعيد مصر، وتسهم في تحسين الري والملاحة وتوليد الكهرباء.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير، اليوم السبت، يرافقه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حيث تابع أعمال التشغيل والصيانة بالقنطرة، ووجّه بضرورة استمرار الصيانة الدورية لكافة مكوناتها، والمعايرة المنتظمة لأنظمة قياس التصرفات المائية، مشددًا على أهمية المتابعة الفنية الدقيقة لتفادي أي مشكلات قد تؤثر على أداء المنظومة المائية.



وقال سويلم إن قناطر أسيوط الجديدة تُعد من أكبر المشروعات التي تم تنفيذها على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي، وقد تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم البنية التحتية المائية في مصر.



وأوضح أن القنطرة تلعب دورًا محوريًا في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى، الذي يضم محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، إلى جانب تسهيل حركة الملاحة النهرية من خلال هويس يعمل بأحدث أنظمة التحكم العالمية، بالإضافة إلى محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية ومحور مروري جديد يربط شرق وغرب النيل بمحافظة أسيوط.



كما وجّه الوزير قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة تنفيذ برامج الرصد والتقييم للقناطر الرئيسية على نهر النيل، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه والجهات المختصة بالوزارة، لتطوير أنظمة توزيع المياه ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.