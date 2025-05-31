الرياض - كتبت رنا صلاح - وجَّه اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بتحديد نقاط الذبح المخصصة بكل وحدة محلية، وذلك لتقديم خدمات الكشف الطبي البيطري على الأضاحي ومراجعة جاهزيتها، مع التأكد من توافر جميع الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، بهدف تقديم الخدمة بشكل لائق للمواطنين وحماية أرواحهم.

محافظ الإسماعيلية يوجه بعمليات تفتيش لمراقبة ذبح المواشي ومتاجر الجزارة

وفي إطار ذلك، تم تنفيذ حملة تفتيش شاملة على نقاط الذبح ومحلات الجزارة في مدينة الإسماعيلية، بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وبالتعاون مع مديريات التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، والصحة، بالإضافة إلى مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، وإدارات البيئة والمخلفات الصلبة والتفتيش المالي والإداري، حيث تم مراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية للحفاظ على صحة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

كما طلب محافظ الإسماعيلية من إدارة شئون البيئة تنظيم أماكن الذبح بالتعاون مع الجهات المختصة، لتجهيز نقاط الذبح وفقاً للشروط البيئية والصحية، ومنع الذبح العشوائي في الشوارع والأماكن العامة. وأكد على أهمية نشر الوعي البيئي من خلال حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع إدارة الإعلام، وتنظيم ندوات لإعلام المواطنين بأهمية الذبح في الأماكن المخصصة لذلك.

وأضاف أنه سيتم مراقبة المجازر ونقاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى، للتأكد من التخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة بمشاركة الوحدات المحلية، وتطبيق القوانين على المخالفين. وقد تم تحديد 28 نقطة ذبح في المدينة تقدم خدمات الكشف الطبي البيطري على الأضاحي، مع تعيين عدد من الأطباء البيطريين لكل حي، والتنسيق مع رؤساء الأحياء لرفع المخلفات بشكل دوري.