الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أنحاء المحافظة، مشددًا على أهمية جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طارئ. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حول اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة موجة الطقس الحالية، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات بشأن تقلبات جوية تشمل رياحًا مثيرة للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة.

الغربية تستعد لمواجهة العواصف بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل بشكل متواصل لمتابعة تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في الوحدات المحلية، ومع غرفة عمليات مجلس الوزراء والشبكة الوطنية للطوارئ. كما أوضح أن هناك متابعة ميدانية من القيادات التنفيذية لرصد التأثيرات والتعامل معها بشكل فوري.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع نواتج الأمطار بشكل دوري من الشوارع والميادين والمحاور الحيوية لضمان انسيابية الحركة المرورية وتجنب أي تراكمات تضر بسلامة المواطنين. وأكد على أهمية الدفع السريع بسيارات الشفط ومعدات كسح المياه إلى المناطق المتأثرة، مع تسجيل البلاغات واستجابة فرق التدخل السريع بشكل فوري.

كما أكد اللواء الجندي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة القيام بعمليات تفقدية مستمرة للتأكد من جاهزية بالوعات صرف مياه الأمطار ومراجعة أعمدة الإنارة واللافتات المعدنية، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لضمان التدخل السريع عند الحاجة.

أضاف أن المحافظة تتابع الحالة الجوية في المناطق التي تشهد تقلبات حاليًا، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها للتعامل مع أي آثار محتملة لضمان سلامة المواطنين وتقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع.

واختتم المحافظ بالتحذير للمواطنين بضرورة الحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار واللافتات المعدنية أثناء نشاط الرياح أو هطول الأمطار، ودعا إلى تقليل الحركة غير الضرورية، مؤكدًا أن المحافظة في حالة استنفار كامل حتى استقرار الأحوال الجوية.