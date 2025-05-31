الرياض - كتبت رنا صلاح - قام حي الزهور في بورسعيد اليوم بتنفيذ حملة مكثفة بقيادة اللواء أيمن قليني، رئيس الحي، تستهدف مصادرة مكبرات الصوت من الباعة الجائلين في عدة مناطق. وقد تم تنفيذ الحملة من قبل إدارة الإشغالات بالحي.

حي الزهور ببورسعيد يتصدى لمكبرات الصوت استجابة لمطالب المواطنين

أسفرت الحملة عن مصادرة 5 مكبرات صوت في مناطق المروة، بالإضافة إلى معالجة الشكاوى المتعلقة بمسجد الروضة، والشباب في المدينة، ومنطقة الـ 5000 وحدة سكنية. كما تم توجيه التنبيهات لأصحاب المكبرات بضرورة احترام القوانين وحقوق المواطنين في الحصول على شوارع هادئة.

تأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الذي أكد على أهمية فرض الالتزام وإعادة الانضباط في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل الأحياء المختلفة والميادين العامة.

وأثناء تنفيذ الحملة، قام رئيس حي الزهور بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية للحد من المخالفات وإزالة التعديات على حرم الطريق. وتمكنت الفرق المعنية من إزالة الإشغالات التي تشمل أكشاك سجائر مخالفة، وقناص مياه، وترابيزتي بلياردو، وذلك في منطقة التعاونيات ومنطقة 5000 وحدة خلال ساعات الصباح.

كما أكد رئيس حي الزهور على استمرارية هذه الحملات الموسعة لتغطية جميع مناطق الحي وشوارعه، مع الالتزام بإعادة الانضباط للشارع ومواجهة أي مخالفات بجدية. تأتي هذه الجهود كجزء من مساعي محافظة بورسعيد المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.