نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنشر النماذج الاسترشادية في امتحان مادة الجبر والاحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على الفيسبوك، عن النماذج الاسترشادية في امتحان مادة الجبر والاحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية (نظام البوكليت).

وأشارت محافظة الجيزة، أنها اتاحت نموذجين استرشاديين ويفصل بينهم صفحة ( المسودة )، في امتحان مادة الجبر والاحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية والتي يؤدونها غدا الأحد.

وذلك في إطار مساعدة طلاب الشهادة الاعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وحرصًا على دعم الطلاب وتدريبهم عمليًا على شكل ونمط الامتحانات.

كان قد أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع أول أيام الامتحانات التي بدأت بمادة اللغة العربية والخط العربي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية، وحرص المحافظة على تأمين الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية الإعدادية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية، ومدرسة عبد الله أبو زيد الإعدادية التابعة لإدارة الهرم التعليمية، ومدرسة مجدي يعقوب للتعليم الأساسي بنين التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة داخل اللجان.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية هذا العام بلغ 200020 طالبًا وطالبة، موزعين على 705 لجان على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد المحافظ أنه تم الاستعداد مسبقًا لاستقبال العملية الامتحانية، حيث جرى التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة، إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف قبل وبعد الامتحانات. كما تم تدريب الطلاب على نظام "البوكليت" من خلال مديرية التربية والتعليم وصفحة المحافظة علي موقع التواصل الإجتماعي وذلك لتطبيقه لأول مرة في امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، والتأكد من توفير التجهيزات اللازمة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة، مشددًا على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومواجهة أية محاولات غش أو إخلال بالنظام بحزم وتوفير بيئة هادئة وآمنة تُعزز من تركيز الطلاب وتدعم أداءهم.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها، وبالتنسيق التام مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات التنفيذية والأمنية، لتأمين مقار اللجان وتوفير الدعم الكامل للعملية الامتحانية كما تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، ورصد أية معوقات والعمل على تذليلها فورًا.

وقد شهدت الجولة تفاعلًا مباشرًا من المحافظ مع الطلاب داخل اللجان، حيث اطمأن على مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، ومطابقتها للمناهج التي تم تدريسها.

وقد أعرب الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من أولياء الأمور المتواجدين خارج اللجان حيث طمأنهم على انتظام الامتحانات وسيرها بشكل هادئ ومنظم.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف حملات النظافة في محيط المدارس والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين محيط اللجان ومنع التكدسات والإشغالات والباعة الجائلين، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الصحة، والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية، لتوفير خدمات الطوارئ والرعاية الصحية طوال فترة الامتحانات.

كما شدد على التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استقرار التيار الكهربائي ومنع حدوث أي انقطاعات أثناء أداء الامتحانات.

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