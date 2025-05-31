نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجامبي يجريان مشاورات سياسية واقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ٣١ مايو، "مامادو تانجارا" وزير الخارجية والتعاون الدولي والجامبيين في الخارج، وذلك لعقد مشاورات سياسية حول العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا والتحديات التى تواجهها القارة الإفريقية.

رحب الوزير عبد العاطي، بالاحتفال بمرور ٦٠ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجامبيا، وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب الجامبي في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار والزراعة والاستزراع السمكي والطاقة وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وتنمية القدرات، مؤكدًا على استعداد مصر للتعاون مع جامبيا في تنفيذ تطلعاتها التنموية.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجامبي

وأشاد وزير الخارجية، بمشاركة جامبيا في دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرًا إلى أن عدد الدورات التي استفادت منها جامبيا على مدار الأعوام العشرة الماضية بلغت ٧٨ دورة تدريبية بإجمالي ١٢٧ متدربًا، معربًا عن الاستعداد لتقديم مزيد من الدورات التدريبية للكوادر الجامبية.

كما أشار إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التعليم، والمتمثل في تأسيس مركز "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" في جامبيا بالتعاون بين الأزهر الشريف والأمانة العامة للتعليم العربي والإسلامي في جامبيا، واستعرض المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي إلى الطلبة الجامبيين، فضلًا عن التعاون بين البلدين في المجال الصحي وبناء وتجهيز مستشفى مصري في بانجول.

لقاءات ثنائية بين مصر وجامبيا لدعم العلاقات الاقتصادية

وشدد وزير الخارجية، على ما توليه مصر من اهتمام لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، بالنظر لتداعيات عدم الاستقرار في المنطقة على دول الإقليم بما في ذلك ليبيا والسودان، وما يحمله ذلك من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري باعتبارها دول جوار.

كما أطلع الوزير عبد العاطي، نظيره الجامبي على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومواصلة تقديم الدعم للقضية الفلسطينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية.