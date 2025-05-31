الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهوده لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بجولة ميدانية واسعة في محافظة الإسكندرية يوم السبت. وذلك لمتابعة تأثيرات موجة الطقس السيئ التي شهدتها المدينة صباحاً، والتي نتج عنها سقوط أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في عدد من الشوارع والأنفاق.

جولة نائب وزير الإسكان لمتابعة تجمعات المياه في الإسكندرية

رافق نائب الوزير في هذه الجولة اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب. شملت الجولة عدة مواقع تأثرت، مثل نفق سيدي بشر ومحطة رفع 4 في منطقة المنتزه، بالإضافة إلى محاور حيوية أخرى.

خلال الجولة، أكد الدكتور إسماعيل على ضرورة الاستعداد التام لمواجهة الحالات المناخية المتغيرة، مشيداً بسرعة استجابة فرق الطوارئ من شركتي مياه الشرب والصرف الصحي. كما أعرب عن تقديره للتنسيق الفعّال مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الذي ساهم في تقليل آثار الأمطار الغزيرة.

وأشار نائب الوزير إلى أن وزارة الإسكان تتابع الوضع الجوي بشكل دوري بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة البنية التحتية استعدادًا لتغير المناخ المتزايد.

من جانبه، ذكر اللواء محمود نافع أن فرق العمل الميدانية تعاملت فوراً مع البلاغات المتعلقة بتجمعات المياه، وتم إرسال المعدات والسيارات اللازمة إلى مواقع التأثر، مع استمرارية العمل الميداني حتى انتهاء موجة الطقس السيء. كما أشار إلى جاهزية المحطات لمواجهة الظروف الجوية، حيث تمركزت 160 سيارة ومعدة في نقاط استراتيجية بالمحافظة، مع انطلاق فرق الطوارئ لضمان سريع التدخل وتحقيق الانسيابية المرورية.