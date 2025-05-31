الرياض - كتبت رنا صلاح - افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق في المجمع النظري. يأتي هذا الافتتاح ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي ودعم التحول الرقمي، في إطار رؤية مصر 2030. كما رافقهم الدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والجامعة.

افتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية: تعاون بين محافظ المنوفية ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة

شملت زيارة المركز تفقد أقسامه، حيث يتضمن 3 قاعات بسعة 1372 جهاز حاسب آلي تم تركيبها وتشغيلها وربطها بشبكة الاختبارات الإلكترونية المؤمنة بالجامعة. يهدف المركز إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في التقييم من خلال تطبيق اختبارات إلكترونية موحدة وعالية الجودة، مما يسهل على الطلاب إجراء الامتحانات بشكل إلكتروني آمن وسريع.

وخلال الزيارة، استمع الوزير والمحافظ إلى شرح مفصل حول إمكانيات المركز والتقنيات الحديثة المستخدمة، وتابعوا سير العمل في القاعات. كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من المسؤولين والطلاب للاستماع إلى آرائهم حول المشروع، مشيدًا بالتجهيزات المتطورة، ومؤكدًا أن افتتاح المركز يمثل خطوة هامة لتطوير التعليم الجامعي وربطه باحتياجات المستقبل. وأشار إلى أن الدولة مستمرة في دعم الجامعات المصرية بكل ما تملك من إمكانات، لتكون مراكز للعلم والمعرفة تتماشى مع التطورات العالمية وتؤهل الطلاب لسوق العمل بكفاءة.

من جانبه، أوضح رئيس الجامعة أن مركز الاختبارات الإلكترونية يلعب دورًا تثقيفيًا وإرشاديًا من خلال نشر مفاهيم القياس والتقويم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعرض إجراءات بناء بنوك أسئلة وتطبيق التصحيح الآلي. تشمل المرحلة الأولى من المشروع كليتي الطب والذكاء الاصطناعي، بينما تضم المرحلة الثانية عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية الحقوق والهندسة. من المتوقع أن يبلغ إجمالي أجهزة الحاسب الآلي 7404 أجهزة عند انتهاء المرحلة الثانية، والتي من المخطط أن تكتمل قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، لخدمة 81600 طالب وطالبة.

بعد الافتتاح، شهد محافظ المنوفية الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جامعة المنوفية، حيث رحب بالوزير ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس. وأكد أن جامعة المنوفية تُمثل صرحًا تعليميًا متميزًا يفخر به المحافظة في مجالات العلم والمعرفة، مشيدًا بدور وزير التعليم العالي في دعم وتطوير التعليم الجامعي في مصر، مشددًا على أهمية التحول النوعي في نظام التعليم العالي تحقيقًا لطموحات الدولة ومكانتها بين الدول المتقدمة.